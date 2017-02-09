Referansla 293 milyon TL’lik iş hacmi
Business Networking International (BNI), 2012’de girdiği Türkiye pazarında üye sayısını artırıyor.
BNI’ın Türkiye ayağı, üyelerinin yaptığı 58 binin üzerinde iş yönlendirmesiyle 293 milyon TL’yi aşan iş hacmine ulaştı.
BNI Türkiye Ülke Direktörü Ayşe Aslan, “Üyelerimizi kendi geliştirdiğimiz pazarlama metodu olan ‘referans pazarlaması’ ile tanıştırıyor, bu kavramın yerleşmesi için çalışıyoruz” dedi.
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