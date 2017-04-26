‘Rekabetçi Sektörler’e az kaldı

Nisan 26, 2017 0 Yorum 91 Okunma
‘Rekabetçi Sektörler’e az kaldı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın uyguladığı, Avrupa Birliği ve Türkiye eş finansmanıyla gerçekleştirilen Rekabetçi Sektörler Programı’nın yeni dönemi için 405 milyon Euro kaynak oluşturuldu.

Programın 2007-2013 arasındaki ilk döneminde 500 milyon Euro’ya yakın bütçeyle 43 şehirde yatırım yapıldı, üretim tesisleri oluşturuldu, KOBİ’lere finansal destek sağlandı.

Yeni dönem için başvurular, 9 Haziran saat 17:00’ye kadar bakanlığın web sitesinden yapılabilir.



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