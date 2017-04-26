‘Rekabetçi Sektörler’e az kaldı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın uyguladığı, Avrupa Birliği ve Türkiye eş finansmanıyla gerçekleştirilen Rekabetçi Sektörler Programı’nın yeni dönemi için 405 milyon Euro kaynak oluşturuldu.
Programın 2007-2013 arasındaki ilk döneminde 500 milyon Euro’ya yakın bütçeyle 43 şehirde yatırım yapıldı, üretim tesisleri oluşturuldu, KOBİ’lere finansal destek sağlandı.
Yeni dönem için başvurular, 9 Haziran saat 17:00’ye kadar bakanlığın web sitesinden yapılabilir.
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