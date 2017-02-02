Renault binek otomobilde lider

Şubat 2, 2017 0 Yorum 81 Okunma
Renault binek otomobilde lider

Renault, 2016’da 17’nci kez binek otomobil pazarı liderliğini elde etti.

2016’daki 106 bin 616 adet binek satış adediyle yüzde 14,1 pazar payı elde eden Renault, binek ve hafif ticari araç pazarında ise 121 bin 707 adet satış ve yüzde 12,4 payla ikinci oldu.

2017’nin Renault ve Dacia markalarında yeni modellerinin pazardaki konumunu sağlamlaştıracağı bir yıl olacağını dile getiren Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, “Pazar payımızdaki artışı sürdürmeyi hedefliyoruz” diyor.



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