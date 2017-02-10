Sabancı’dan 1,5 milyar TL’lik yatırım

Şubat 10, 2017 0 Yorum 78 Okunma
Sabancı’dan 1,5 milyar TL’lik yatırım

Sabancı Holding Sanayi Grubu 2017 hedeflerini açıkladı. Grup başkanı Mehmet Hacıkamiloğlu, 2017’de 1,5 milyar TL’lik yatırım yapacaklarını ve 10 milyar TL’lik toplam gelir hedeflediklerini kaydetti.

1 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı planladıklarını anlatan Hacıkamiloğlu, Brisa, Kordsa, Akçansa, Temsa, Temsa İş Makinaları, Temsa Motorlu Araçlar, Çimsa ve Yünsa olmak üzere sekiz sanayi şirketinde geçen yıl 8,3 milyar TL ciro elde ettiklerini söyledi.



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