Sabancı’dan kadınlara destek

Mart 23, 2017 0 Yorum 77 Okunma
Sabancı’dan kadınlara destek

Sabancı Holding, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ‘Hayata Yön Verenler’ buluşması gerçekleştirdi.

“Kadınların yönettikleri şirketlerin kârını yüzde 15’e kadar yükselttiği bilimsel bir gerçek” diyen Sabancı Holding YKB Güler Sabancı, kadın çalışmalarına son 10 yılda 15 milyon TL kaynak aktardıklarını söyledi.

Sabancı, çalışanlarının yüzde 40’ının ve 2016’da terfi eden çalışanların yüzde 52’sinin kadın olduğunu da kaydetti.



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