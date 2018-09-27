Saha Expo açıldı
Yerli savunma sanayiinde geliştirilen en son teknolojilerin, sistemlerin ve ürünlerin yer aldığı Saha Expo 2018, kapılarını açtı.
SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, 2004 yılında temelleri atılan Milli Teknoloji Hamlesi sayesinde Türkiye’nin artık kendine ait savaş uçakları, eğitim uçakları, helikopterleri, insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçları olduğunu söyledi.
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