Sanko’dan ek kapasite yatırımı
Sanko Enerji 60 MW kurulu gücündeki İstanbul Çatalca Rüzgar Enerji Santrali’nde (RES), 2016 Nisan’da başladığı 140 milyon TL’lik ek kapasite yatırımını tamamlayarak üretime aldı.
10 adet 3,3 MW türbinden oluşan yatırımla, Çatalca RES’in kapasitesi 93 MW’ye ulaştı.
Santralin yıllık 275 milyon kWh yenilebilir enerji üreteceğini kaydeden Sanka Enerji CEO’su Adil Tekin, jeotermal enerjide ilk santrali 250 milyon TL yatırımla 2017 Ekim’de devreye almayı hedeflediklerini söyledi.
Önceki haber Çizgi film Doru, sinemaya taşınıyor
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?