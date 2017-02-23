SAS çift haneli büyüdü
Veri analitiği alanında 2016’da 40’ıncı yılını geride bırakan SAS, 20l6’da dünya çapındaki iş birlikleri kapsamında 3,2 milyar dolar gelir elde etti.
SAS Türkiye Ülke Müdürü Hakan Erdemli, SAS’ın global büyümesine paralel olarak 20l6’da Türkiye’de de çift haneli büyümeyi sürdürdüklerini belirterek,”2016 ülke ekonomisi için zor bir yıldı.
Ancak şirketlerin analitik alanında yaptıkları yatırımlara devam etmeleri bizim için son derece memnuniyet verici oldu” diyor.
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