Sermaye piyasalarını geliştirecek
Gedik Yatırım, teknolojik altyapısını yaklaşık bir yılda tamamladığı ve Borsa İstanbul’daki Gong töreniyle hizmete sunduğu Gedik Trader ile gerçek zamanlı olarak yatırımcıların portföylerine göre al/ sat ve portföy önerileri verecek.
Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin Ayışık, Gedik Trader ile amaçlarının daha fazla yatırımcının sermaye piyasalarına ulaşmasını sağlamak ve sermaye piyasalarını geliştirmek olduğunu dile getirdi.
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