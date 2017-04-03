Sermaye piyasalarını geliştirecek

Nisan 3, 2017 0 Yorum 69 Okunma
Sermaye piyasalarını geliştirecek

Gedik Yatırım, teknolojik altyapısını yaklaşık bir yılda tamamladığı ve Borsa İstanbul’daki Gong töreniyle hizmete sunduğu Gedik Trader ile gerçek zamanlı olarak yatırımcıların portföylerine göre al/ sat ve portföy önerileri verecek.

Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin Ayışık, Gedik Trader ile amaçlarının daha fazla yatırımcının sermaye piyasalarına ulaşmasını sağlamak ve sermaye piyasalarını geliştirmek olduğunu dile getirdi.



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