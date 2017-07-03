Sertrans’tan yeni depo yatırımı
Hadımköy’de 30 bin metrekarelik alana sahip yeni deposunu inşa etmeye başlayan Sertrans Logistics, yeni yatırımıyla 200 kişiye daha istihdam sağlayacak.
Başta perakende, kozmetik ve e-lojistikte katma değerli hizmetler sunacak olan depo, Aralık 2017’te faaliyete geçecek.
Sertrans Logistics CEO’su Nilgün Keleş,”E-ticarette lojistik, işin temeli. Kârlı online perakendecilik için işin lojistiğini doğru şirketle çalışarak optimize etmek çok önemli” dedi.
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