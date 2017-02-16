Servis gelirleri yüzde 15 arttı

Şubat 16, 2017 0 Yorum 67 Okunma
Servis gelirleri yüzde 15 arttı

Vodafone Türkiye, Ekim-Aralık 2016 döneminde servis gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artırarak 2,1 milyarTL’ye çıkardı.

Akıllı telefon penetrasyonunu 15 puan artışla yüzde 71’e yükselten şirket abonelerinin veri kullanımı 4.5G’nin de pozitif etkisiyle yüzde 104 arttı.

Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, Türkiye pazarında uzun vadeli büyüme vizyonuyla yatırımlara devam edeceklerini kaydetti.



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