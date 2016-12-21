SEV liselerine teknoloji laboratuvarları

Aralık 21, 2016 0 Yorum 52 Okunma
SEV liselerine teknoloji laboratuvarları

Sağlık ve Eğitim Vakfı’na (SEV) bağlı Üsküdar Amerikan Lisesi’nde ve İzmir Amerikan Koleji’nde uluslararası standartlarda teknoloji laboratuvarları kuruldu.

İnovasyon merkezi işlevi gören laboratuvarlarda öğrenciler teknoloji tüketicisi olmak yerine hayallerini kodluyor, Motion Capture, Green Box gibi ekipmanları kullanarak geliştiriyor.

Ayrıca Tübitak proje yarışmalarına da hazırlanıyor.



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