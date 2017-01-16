SEV’den uluslararası İK sitesi
Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV), Türkiye’de farklı bir uygulamayı hayata geçirerek ulusal ve uluslararası okul yöneticileri ve farklı branşlarda İngilizce eğitim veren öğretmen istihdamına yönelik insan kaynakları sitesi kurdu.
Eğitimciler, www.teachabroadturkey.com sitesine CV’lerini yükleyerek iş başvurusunda bulunabiliyor.
Sitede, SEV Okulları ve okulların bulunduğu İstanbul, İzmir ve Mersin hakkında bilgiler, açık pozisyonlar, CV yüklenebilecek ve başvuru yapılabilecek alanlar da yer alıyor.
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