Sigorta Cini yüzde 100 büyüdü

Mart 21, 2017 0 Yorum 68 Okunma
Sigorta Cini yüzde 100 büyüdü

Sigorta Cini, 2016’da yüzde 100 büyüyerek 35 milyon TL’lik prim üretti. 11 şehirde 26 mağazada hizmet verdiklerini söyleyen Sigorta Cini CEO’su Pieter-Bas Vos, çalışan sayısını ise yüzde 50 artırarak 150’ye çıkardıklarını kaydetti.

“Dört yılda toplam 65 milyon TL’lik yatırım yaptık” diyen PieterBas Vos, 201/de 55 bin müşteriye ve 80 bin poliçeye ulaşmayı, mağaza sayısını 30’un üzerine çıkarmayı ve şehir sayısını yükseltmeyi hedeflediklerini ifade etti.



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