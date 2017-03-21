Sigorta Cini yüzde 100 büyüdü
Sigorta Cini, 2016’da yüzde 100 büyüyerek 35 milyon TL’lik prim üretti. 11 şehirde 26 mağazada hizmet verdiklerini söyleyen Sigorta Cini CEO’su Pieter-Bas Vos, çalışan sayısını ise yüzde 50 artırarak 150’ye çıkardıklarını kaydetti.
“Dört yılda toplam 65 milyon TL’lik yatırım yaptık” diyen PieterBas Vos, 201/de 55 bin müşteriye ve 80 bin poliçeye ulaşmayı, mağaza sayısını 30’un üzerine çıkarmayı ve şehir sayısını yükseltmeyi hedeflediklerini ifade etti.
Önceki haber Europ Assistance'ın yönetim kuruluna girdi
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?