Sigortacılıkta riskler neler?
PwC’nin desteğiyle 52 ülkeden 836 sigortacılık sektörü çalışanı ve temsilcisiyle yapılan ‘CSFI-Sigortacılıkta Öngörülen Riskler 2017′ araştırması yayınlandı.
Buna göre, işletme riskleri ve siber riskler üst sıralarda yer alırken FinTech / InsurTech’in etkisiyle ortaya çıkan yeni rekabet de risk olarak görülüyor.
PwC Türkiye Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sektörü Lideri Talar Gül, “Türkiye’nin büyümesi ve altyapı yatırımlarının çoğalması sektör için fırsatlar oluşturuyor” dedi.
Önceki haber Vestel Elektronik’te fabrikanın başına geçti
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?