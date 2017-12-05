Silk and Cashmere’den ‘Black Friday’
Silk and Cashmere, Türkiye’de ilk kez 2012’de başlattığı ‘Black Friday’ için bu yıl da sıkı bir hazırlık çalışması yaptı.
23 Kasım’ı 24 Kasım’a bağlayan gece 00.00’da ilk olarak silkandcashmere. com’da başlayan Black Friday kapsamında, 15 Silk and Cashmere mağazası da bugüne özel sabah 08.00’den gece 00.00’a kadar hizmet verdi.
Silk and Cashmere, tüm ürünlerinde yüzde 50 indirim yaptı. Şirket, 27 Kasım’a kadar kullanılabilecek Black Friday çeklerini de satışa sundu.
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