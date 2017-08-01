Simit Sarayı’nda stratejik ortaklık
Simit Sarayı, Fawaz Alhokair Grubun Simit Sarayı hisselerinin yüzde 10’unu alarak stratejik işbirliği anlaşması imzaladığını duyurdu.
Fawaz Alhokair Grup Başkan Yardımcısı ve grubun perakende lideri Dr. Abdul Majeed Alhokair, Simit Sarayı’nın yönetim kurulu üyesi olarak atanacak.
Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, “Uluslararası alanda, gıda perakendeciliğinde en güçlü şirketlerden biri olan Alhokair Grup ile güçlü bir ortaklık kurduğumuz için çok mutluyum” dedi.
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