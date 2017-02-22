Sinpaş GYO’dan yeni kitap

Şubat 22, 2017 0 Yorum 54 Okunma
Sinpaş GYO’dan yeni kitap

Sinpaş GYO Türkçe’ye son olarak, ‘Markalar Nasıl Büyür 2’ adlı kitabı kazandırdı.

Byron Sharp ve Jenni Romaniuk’un kaleme aldığı ‘Markalar Nasıl Büyür 2’de satın alma davranışlarının temel prensipleri, markanın büyümesinin ve geliştirilmiş pazarlama üretkenliğinin yol haritası anlatılıyor.

Sinpaş GYO Genel Müdür Yardımcısı Barış Ekinci, pazarlama alanında yeni bakış açılarını takip ettiklerini, yeni kitabın gayrimenkul ve pazarlama sektörüne ışık tutacağını kaydetti.



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