Sosyal girişimciler ödüllendirildi
Kale Grubu’nun kurucusu İbrahim Bodur adına bu yıl ilki düzenlenen Sosyal Girişimcilik Ödülü sahiplerini buldu.
Birincilik ödülünü Otizmli çocuklar için ücretsiz özel eğitim sağlayan Otsimo ile Hasan Zafer Elcik kazandı.
İkincilik, Köy Okulları Değişim Ağı (KODA) ile Mine Ekinci’nin; üçüncülük Yuvarla uygulamasıyla STK’lara bağışı yaygınlaştıran Emre Danacı ve Erdi Yerebasmaz’ın oldu.
Kale Grubu YKB Zeynep Bodur Okyay, sosyal girişimcileri geleceğin habercileri olarak gördüklerini belirtti.
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