Start up dostu’ ekosistemi büyüyor
Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen ‘Start up Dostu Şirketler’ etkinliği Türkiye’deki büyük şirketleri, bankaları ve start up’ları bir araya getirdi.
Etkinlikte start up’lar, şirketleri yaptıkları yatırımlar, işbirlikleri, mentorluk ve kuluçka ile hızlandırıcı program olanakları açısından değerlendirip oyladı.
Zirvede Türkiye’nin en start up dostu şirketi Bankalararası Kart Merkezi (BKM) seçildi. BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, “StartupDostu.com adında yeni bir kanal için çalışmalara başladık” dedi.
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