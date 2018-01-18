STEM eğitimini Anadolu’ya yayıyor
TÜRKONFED, 2016’da İstanbul’da hayata geçirdiği ‘STEM ile Girişimde Yeni Ufuklar’ projesini, bu yıl ‘STEM Anadolu’ adıyla Diyarbakır, İzmir, Ankara ve Eskişehir’de sürdürecek.
İlk eğitim, 20 Ocak’ta Diyarbakır’da verilecek. 2018’de toplam 160 lise öğrencisi eğitim almaya hak kazanacak.
TÜRKONFED YKB Tarkan Kadooğlu, “Türkiye’nin kalkınmasında gençlerin yaratıcılığına ihtiyacımız var” dedi.
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