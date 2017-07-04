TAİDER’de Aydın Öğücü devri
TAİDER Aile İşletmeleri Derneği’nin beşinci olağan genel kurulunun ardından düzenlenen ilk yönetim kurulu toplantısında Lila Kağıt Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Öğücü, TAİDER’in yeni başkanı seçildi.
TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Öğücü, Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nin bu yıl beşincisini 3-4 Kasım’da İstanbul’da düzenleyeceklerini söyledi.
TAİDER’in başarılı yolculuğunda daha da ileriye gitmek için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.
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