Tarıma katkı

Nisan 19, 2018 0 Yorum 43 Okunma
Tarıma katkı

İSTEK Atanur Oğuz Ortaokulu öğrencisi Bade Berker, yemek ve evsel atıkların çöpe gitmesi yerine onları kullanarak toprağı sağlıklı ve güçlü bir hale getirmek için bir proje geliştirdi.

‘Bokaşi Kompostlu ve Biyokömürlü Toprağın Roka Tohumunun Çimlenmesine Etkisi’ adını verdiği projeyle TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na katılan öğrenci, İstanbul Avrupa Bölgesi’nde Biyoloji dalında birinci oldu.



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