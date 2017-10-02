Tasarım dünyasında yeni yarışma
MUDO Concept, genç tasarımcıları ve yenilikçi tasarımları desteklemek amacıyla uluslararası bir yarışma olan Live Design Live Awards’ı düzenliyor.
Tabanlıoğlu Mimarlık, dDf, Maison Française, ArtUnlimited, Vak’a, GTC İletişim Danışmanlığı, İstanbul İhracatçılar Birliği, MOSFED ve Contemporary İstanbul desteğiyle gerçekleşen yarışmaya tasarımlarıyla katılmak isteyenler, 15 Ocak 2018’e kadar http://ldlaward.com‘dan online katılım sağlayabilir.
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