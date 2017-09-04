Tasarım Merkezi Belgesi, Doğtaş’ın

Eylül 4, 2017 0 Yorum 114 Okunma
Tasarım Merkezi Belgesi, Doğtaş’ın

Doğtaş Kelebek, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen ‘Tasarım Merkezi Belgesi’ni alarak tasarım desteklerinden faydalanacak şirketlerden biri oldu.

“Uzun yıllardır tasarıma verdiğimiz önem ve bu alandaki yatırımlarımızla sektörde önemli bir yer edindik” diyen Doğtaş Kelebek CEO’su Ersin Serbes, sektöre katkılarının ve bu alandaki yatırımlarının devam edeceğini kaydetti.



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