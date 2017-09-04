Tasarım Merkezi Belgesi, Doğtaş’ın
Doğtaş Kelebek, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen ‘Tasarım Merkezi Belgesi’ni alarak tasarım desteklerinden faydalanacak şirketlerden biri oldu.
“Uzun yıllardır tasarıma verdiğimiz önem ve bu alandaki yatırımlarımızla sektörde önemli bir yer edindik” diyen Doğtaş Kelebek CEO’su Ersin Serbes, sektöre katkılarının ve bu alandaki yatırımlarının devam edeceğini kaydetti.
Önceki haber Lidyana'nın yeni CEO’su
Sonraki haber Kârımızı ve ciromuzu büyüttük
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?