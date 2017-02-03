Tavuk Dünyası Trump AVM’de
Tavuk Dünyası, büyüme hedefleri doğrultusunda Trump Alışveriş Merkezi’nde bir şube açtı.
Türkiye pazarında 29 şehirde, dünyada ise üç farklı ülkede faaliyet gösteren Tavuk Dünyası, toplamda 100’ün üzerinde restoranıyla bin 700’ü aşkın kişiye istihdam sağlıyor.
Tavuk Dünyası’nın menülerinde tavuk ürünlerinin yanı sıra; başlangıç, kırmızı et, salata, pizza, makarna ve çocuk menüleri de yer alıyor.
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