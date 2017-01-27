TEB’den ‘altın günleri’
Türk Ekonomi Bankası (TEB), yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırmayı hedefliyor.
TEB Altın Günleri kapsamında yastık altında, kasalarda muhafaza edilen altınlar, TEB Altın Günleri düzenlenecek şubelere götürülerek TEB POS cihazı ve banka kartları üzerinden hesaba aktarılabiliyor.
TEB Altın Bankacılığı Satış Direktörü Selami Erten, “Müşterilerimiz fiziki altınlarını altın hesaplarına güvenli şekilde aktarıyor, hesap işletim ve kiralık kasa ücreti ödemekten tasarruf ediyor“ diye konuştu.
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