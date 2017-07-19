TEB’den yeni işbirliği
TEB, OPET ve SUNPET ile işbirliğine gitti. 1-31 Temmuz’da akaryakıt ihtiyaçlarını bu şirketlerden TeB Harman Kart’la karşılayan üreticiler, yedi ay faizsiz dönem avantajından yararlanıyor.
TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli GMY ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, üreticilerin ödemelerini hasat/gelir dönemlerine uygun vadelerde yapma ve diğer tarımsal ihtiyaçlarını anlaşmalı üye işyerlerinden karşılama olanağına da sahip olduklarını kaydetti.
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