TEB’den yeni işbirliği

Temmuz 19, 2017 0 Yorum 83 Okunma
TEB’den yeni işbirliği

TEB, OPET ve SUNPET ile işbirliğine gitti. 1-31 Temmuz’da akaryakıt ihtiyaçlarını bu şirketlerden TeB Harman Kart’la karşılayan üreticiler, yedi ay faizsiz dönem avantajından yararlanıyor.

TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli GMY ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, üreticilerin ödemelerini hasat/gelir dönemlerine uygun vadelerde yapma ve diğer tarımsal ihtiyaçlarını anlaşmalı üye işyerlerinden karşılama olanağına da sahip olduklarını kaydetti.



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