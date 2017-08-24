Tekfen’den Katar’da yeni proje
Tekfen İnşaat, Katar Bayındırlık İşleri İdaresi’nin açtığı Doğu Endüstriyel Yolu inşaatı ihalesini 200 milyon dolar bedelle kazandı.
İki ayrı viyadüğün bulunduğu 2,5 kilometrelik yol yapımını kapsayan bu projeyle Tekfen İnşaat’ın Katar’daki proje sayısı dörde çıktı.
Tekfen İnşaat Genel Müdürü Levent Kafkaslı, 27 ayda tamamlayacakları bu projeyle Katar’daki işlerinin 2,4 milyar dolarlık hacme ulaştığını vurguladı.
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