Teknoloji köprüsü kurdular
Türk Telekom International ve Turkcell Superonline işbirliğiyle gerçekleşen ‘Uluslararası Operatörler Müşteri Etkinliği’, Avrupa’da, Afrika’da ve Asya’da faaliyet gösteren 100 telekom şirketine ev sahipliği yaptı.
Türk Telekom International Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet C. Toros, “Türkiye’nin bölgemizdeki veri ve ses trafiği pazarından daha fazla pay almasını hedefliyoruz” dedi. Turkcell GMY Murat Erkan ise bölgeye desteklerinin süreceğini kaydetti.
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