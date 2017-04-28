‘Teknolojinin Kadın Liderleri’ geliyor
Microsoft ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) işbirliğinde geçen yıl hayata geçirilen ‘Teknolojinin Kadın Liderleri’ yarışması, Aydın Doğan Vakfı’nın da katılımıyla bu yıl ikinci kez gerçekleştiriliyor.
Türkiye’de teknolojide başarı hikâyeleri yaratan kadınları ortaya çıkarmak için yola çıkan yarışma için başvurular, 21 Nisan’a kadar yarışmanın internet sitesinden yapılabilir.
Ödüller, 31 Mayıs’ta Microsoft Türkiye ofisinde gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak.
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