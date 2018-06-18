Teknolojinin kadın liderleri
Microsoft’un KAGİDER ve Aydın Doğan Vakfı işbirliğiyle hayata geçirdiği ve kadınların teknoloji alanındaki başarılarını desteklemek amacıyla düzenlenen ‘’Teknolojinin Kadın Liderleri” yarışmasının kazananları belli oldu.
Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, “Dijital geleceğe hazır güçlü bir Türkiye için teknolojide ‘Erkek İşi’ ön yargısını kaldırmalıyız. Teknolojide güçlenen kadın her alanda güçlenir” dedi.
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