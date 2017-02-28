Teksüt’e AB vizesi çıktı

Şubat 28, 2017 0 Yorum 90 Okunma
Teksüt’e AB vizesi çıktı

Teksüt, Avrupa Birliği (AB) normlarına uygun olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca yürütülen denetimler sonucunda Türkiye’den AB üyesi ülkelere ihracat yapma onayı aldı.

Böylece 2017 başında Uzakdoğu’da Tayvan’a ürün göndererek hızlandırdığı ihracat hamlesine AB ülkelerini de ekleyebilecek.

Teksüt Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık, bu aşamadan sonra bölgedeki potansiyel pazarları inceleyerek ihracat hacmini genişletmeye odaklanacaklarını kaydetti.



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