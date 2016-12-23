Telefon Kütüphanesini cebe taşıdı
Türk Telekom’un ‘Herkes için Erişilebilir İletişim’ prensibiyle hayata geçirdiği Telefon Kütüphanesi, beşinci yılına yeni uygulamalarla girdi.
Bugüne kadar 220 bin kez aranarak 4,5 milyon dakika dinlenen Telefon Kütüphanesi, daha fazla engelli kitapsevere lokasyon bağımsız ulaşma hedefiyle, sabit telefonlardan verdiği hizmetini mobile taşıdı.
Uygulama IOS ve Androidler’den ücretsiz indirilebilir.
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