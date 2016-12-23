Telefon Kütüphanesini cebe taşıdı

Aralık 23, 2016 0 Yorum 24 Okunma
Telefon Kütüphanesini cebe taşıdı

Türk Telekom’un ‘Herkes için Erişilebilir İletişim’ prensibiyle hayata geçirdiği Telefon Kütüphanesi, beşinci yılına yeni uygulamalarla girdi.

Bugüne kadar 220 bin kez aranarak 4,5 milyon dakika dinlenen Telefon Kütüphanesi, daha fazla engelli kitapsevere lokasyon bağımsız ulaşma hedefiyle, sabit telefonlardan verdiği hizmetini mobile taşıdı.

Uygulama IOS ve Androidler’den ücretsiz indirilebilir.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap