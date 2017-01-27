Termo Teknik yüzde 17 büyüdü
2017’de inşa edilecek üretim bandı ve bina altyapısı yatırımlarıyla büyümeyi planlayan Termo Teknik, ürün çeşitliliğine önem verecek.
2016’da, 2015’e göre yüzde 17 artışla 1 milyon metreyi aşan panel radyatör satışına ulaştıklarını kaydeden Termo Teknik Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Salim Çetinkurşun, kombi ve kazan serisinde gelişimin devam ettiğini vurguladı.
Çetinkurşun, 2017’de yenilikçi ve dekoratif radyatör serisiyle tüketicinin zevkine daha fazla hitap etmeyi amaçladıklarını söyledi.
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