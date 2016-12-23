Tezcan, yeni tesis kurdu
Yassı mamul üreticisi Tezcan, yeni ürünü Gaivaiume’ün üretimi için 135 milyon dolar yatırımla kurduğu 75 bin metrekare alana yayılan tesisini faaliyete aldı.
Galvaniz ve asitli sac, l soğuk sac, galvanizli sac ve boyalı sac k malzemelerinin de üretildiği yatırımla Tezcan, 700 bin ton olan kapasitesini 1,3 milyon tona çıkardı.
Tezcan Direktörü Asiye Ay Çelik, “İthalat vergisine tabi tutulmayan Galvalume’e yerli üretimin korunması amacıyla destek gösterileceğine inanıyoruz” dedi.
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