THY, bin pilot alacak
THY, son yıllarda yakaladığı başarı ve artan yolcu talebi dolayısıyla bir yandan filosunu ve uçuş ağını genişletirken diğer yandan da 4 bin 500 pilottan oluşan kokpit ekibine yeni pilotlar katıyor.
Bu yıl, THY, yetiştirilmek üzere pilot aday adayı ilanına başvuracaklar arasından başarılı olan tüm adayları kendi bünyesinde istihdam etmeyi planlıyor.
Adaylar dört ay kadar sürecek seçim sürecinde başarılı olmaları halinde yetiştirilmek üzere Pilot Akademisi’ne katılacak.
Pilotluğa dair öğrenilmesi gerekenlerin aktarıldığı, yaklaşık 18-24 ay süren eğitimler sonrasında adaylar ikinci pilot olarak işe başlayacak.
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