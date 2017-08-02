THY Phuket’e uçacak
Türk Hava Yolları, Tayland’ın dünyaca ünlü tatil destinasyonu Phuket’e direkt seferlere başladı.
Phuket, Türk Hava Yolları’nın 300’üncü uçuş noktası oldu.
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilâl Ekşi, genişleyen uçuş ağıyla birlikte yolcularına en iyi hizmeti sunmayı hedeflediklerini söylüyor.
Phuket, dünyanın 120 ülkesine hizmet sağlayan Turkish Cargo’nun da yeni servis noktası olacak.
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