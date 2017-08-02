THY Phuket’e uçacak

Ağustos 2, 2017 0 Yorum 81 Okunma
THY Phuket’e uçacak

Türk Hava Yolları, Tayland’ın dünyaca ünlü tatil destinasyonu Phuket’e direkt seferlere başladı.

Phuket, Türk Hava Yolları’nın 300’üncü uçuş noktası oldu.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilâl Ekşi, genişleyen uçuş ağıyla birlikte yolcularına en iyi hizmeti sunmayı hedeflediklerini söylüyor.

Phuket, dünyanın 120 ülkesine hizmet sağlayan Turkish Cargo’nun da yeni servis noktası olacak.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap