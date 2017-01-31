THY’den Afrika’ya yeni sefer
Türk Hava Yolları (THY), 30 Ocak itibarıyla uçuş ağına bir yenisini daha ekliyor. Buna göre, THY’nin 120 ülkedeki 296’ıncı uçuş noktası Gine Cumhuriyeti’nin başkenti ve kıta Afrikası’nın da önemli liman şehirlerinden Konakri olacak.
Aynı zamanda THY’nin Afrika’daki 51’inci destinasyonu olan Konakri’ye, pazartesi ve perşembe günleri yapılacak seferlerle, tüm vergiler dâhil gidiş-dönüş 699 dolardan başlayan ücretlerle seyahat edilebilir.
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