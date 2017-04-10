TİSK ödülleri sahiplerini buldu
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) geleneksel ‘TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödül Töreni’ni yaptı.
Projeler; kapsayıcılık, etkililik, iyi uygulama, yenilikçilik, sürdürülebilirlik alanlarında değerlendirildi ve dokuz şirket sosyal sorumluluk projeleriyle ödül aldı.
Finale kalan 20 şirketin sosyal sorumluluk projelerinin değerlendirildiği yarışmada büyük ödülü Anadolu Sigorta’nın ‘Bir Usta Bin Usta’ projesi kazandı. GAN Türkiye özel ödülü ise Rönesans Holding’in oldu.
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