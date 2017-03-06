Tofaş’tan eğitim kurumlarına 56 araç
Tofaş ‘Mesleki Eğitime Destek Programı’ kapsamında, 56 adet Fiat Egea model aracı üniversite ve lise atölye çalışmalarında kullanılmak üzere hibe edecek.
Araçların teslimatına martta başlanacağını söyleyen Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “3,5 milyon TL’lik kaynakla hayata geçirdiğimiz bu programla amacımız, öğrencilerin otomobil üzerinde AR-GE safhalarını ve çalışma prensiplerini deneyimlemelerini sağlamak” dedi.
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