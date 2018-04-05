TOKKDER’de yeni dönem
Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği’nin (TOKKDER) 19’uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15 Mart’ta gerçekleştirildi.
Yeni dönemde görev yapacak olan TOKKDER Yönetim Kurulu, İnan Ekici (Avis Filo & Budget & Zipcar), Ayşegül Gülgör (Garanti Filo), Oğuz Petorak (TEB Arval), Timur Kaçar (ALD Automotive), F. Türkay Oktay (LeasePlan), Önder Erdem (Hedef Filo), Barbaros Çıtmacı (Fleetcorp), Mürşit Unat (Oto Plan) ve Özarslan A. Tangün’den (Enterprise) oluştu.
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