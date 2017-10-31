Top Chefin birincisi Güneş Akman
Sofra/Compass Group Türkiye’nin bu yıl beşinci kez düzenlediği geleneksel ‘Top Chef 2017 Yarışması’ sonuçlandı.
Gastronometro ev sahipliğinde gerçekleşen Top Chef 2017’de, Sofra/Compass Group Türkiye’nin profesyonel 12 şefi yarıştı.
Birinciliği şef Güneş Akman göğüsledi. Sofra/ Compass Group Türkiye YKB ve CEO’su Nihat Kartal, “Şeflerimiz Compass dünyasının en önemli değerlerinden.
Bu yıl bir kez daha hem yaptıkları işle hem de sonuçla bizleri gururlandırdılar” dedi.
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