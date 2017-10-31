Top Chefin birincisi Güneş Akman

Ekim 31, 2017 0 Yorum 55 Okunma
Top Chefin birincisi Güneş Akman

Sofra/Compass Group Türkiye’nin bu yıl beşinci kez düzenlediği geleneksel ‘Top Chef 2017 Yarışması’ sonuçlandı.

Gastronometro ev sahipliğinde gerçekleşen Top Chef 2017’de, Sofra/Compass Group Türkiye’nin profesyonel 12 şefi yarıştı.

Birinciliği şef Güneş Akman göğüsledi. Sofra/ Compass Group Türkiye YKB ve CEO’su Nihat Kartal, “Şeflerimiz Compass dünyasının en önemli değerlerinden.

Bu yıl bir kez daha hem yaptıkları işle hem de sonuçla bizleri gururlandırdılar” dedi.



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