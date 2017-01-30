Toplum Gönüllüleri Vakfı 15 yaşında
Aralık 2002’de kurulan ve gençleri sosyal sorumluluk konusunda bilinçlendirmeyi hedefleyen Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), 2017’de 15’inci yaşını kutluyor.
2002’den bu yana 9 bin 164 sosyal sorumluluk projesi ile yaklaşık 130 milyon TL’lik katma değer yaratan vakıf, 2017’de ilk olarak şubat ayında gençleri bir araya getirecek ve yıl boyunca gerçekleştirilecek projeler tartışılacak.
TOG, 15’inci yaşını Aralık 2017’deki büyük bir buluşmayla noktalayacak.
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