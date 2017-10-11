Toyo Matbaa’dan AR-GE başarısı

Ekim 11, 2017 0 Yorum 71 Okunma
Toyo Matbaa’dan AR-GE başarısı

Türkiye’de 1968’den bu yana mürekkep sektöründe faaliyet gösteren DYO Matbaa Mürekkepleri’ni 2016’da satın alan TOYO Ink Group, Japonya, Belçika, Tayland, Çin, Hindistan, Endonezya, Brezilya ve Amerika’da bulunan AR-GE merkezlerine Türkiye’yi de ekledi.

1896’da Japonya’da kurulan ve Tokyo borsasında halka açık olan TOYO Ink Group, 2016’da düzenlenen İnovaLİG’de ‘İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü’ kategorisinde ikincilik ödülü almıştı.



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