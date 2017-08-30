Toyota’da tarihi rekor
Yılın ilk yarısında 145 bin 230 adet üretimle geçen yılın tamamında gerçekleştirdiği üretime yaklaşan Toyota Otomotiv Sanayi, 128 bin adet otomobil ihracatıyla ise yine 2016’nın tamamındaki 116 bin adetlik ihracatın üzerine çıkarak rekorunu kırdı.
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve CEO’su Hiroshi Kato, “450 milyon dolar yatırımla üretmeye başladığımız C-HR’ın rüzgârıyla artırdığımız kapasitemizi tam anlamıyla kullanarak yıl sonunda 280 bin adet araç üretmeyi planlıyoruz” dedi.
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