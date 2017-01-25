Toyota’dan avantajlı fiyatlar
Toyota, 2017’nin ilk kampanyasını yaptı. Kampanyada, Yaris Hybrid 8 bin 436 TL’lik indirimle yer alırken, diğer Yaris modellerindeki indirim 5 bin 400 TL’yi buluyor.
2016 model Corolla’ların dizel modellerinde 10 bin 150 TL’ye, benzinli modellerinde 5 bin 450 TL’ye varan indirimler var. Toyota’nın ocak kampanyasından yararlananlar, ödemelerine 2017 Temmuz’da başlayabiliyor.
Markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni Toyota almak isteyenler için, Toyota Plaza’larda takas olanağı buluyor.
Önceki haber 2017'de de müşteri odak noktasında olacak
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