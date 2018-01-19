TROY’dan mobil temassız ödeme

Ocak 19, 2018 0 Yorum 214 Okunma
TROY’dan mobil temassız ödeme

TROY, 2017’de 2 milyon kartın sağ alt köşesine yerleşti ve Orta Vadeli Program’da ‘tasarruf artışına katkı sağlamak’ amacıyla yer buldu.

BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, TROY logolu kartlarla 2017’de karşılığı 3 milyar TL olan 12 milyon adet işlem gerçekleştiğini söyledi.

Canko, “TROY’da mobil temassız ödeme teknolojisine odaklandık. Telefonla temassız ve hızlı ödeme olanağı sunacağız” dedi.



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