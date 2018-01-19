TROY’dan mobil temassız ödeme
TROY, 2017’de 2 milyon kartın sağ alt köşesine yerleşti ve Orta Vadeli Program’da ‘tasarruf artışına katkı sağlamak’ amacıyla yer buldu.
BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, TROY logolu kartlarla 2017’de karşılığı 3 milyar TL olan 12 milyon adet işlem gerçekleştiğini söyledi.
Canko, “TROY’da mobil temassız ödeme teknolojisine odaklandık. Telefonla temassız ve hızlı ödeme olanağı sunacağız” dedi.
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