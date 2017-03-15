TT ve Huawei’den 5G işbirliği
Türk Telekom (TT) ve Huawei, yeni nesil bulut şebeke mimarileri, anten teknolojileri, nesnelerin interneti (loT) ve kamu güvenliğine katkı sağlayacak teknolojilerin geliştirilmesinde işbirliği yapacak.
TT Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan, “5G ekosistemine en uygun müşteri deneyimini sağlayacağız” diye konuştu.
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