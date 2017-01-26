Türk Telekom’dan ödeme hizmeti
Türk Telekom’un müşterilerine yeni nesil ödeme hizmetleri sunmak amacıyla hayata geçirdiği iştiraki TT Ödeme Hizmetleri, BDDK’den ‘Ödeme Hizmetleri’ lisansını aldı.
“Ödeme alanındaki mevcut ürün ve hizmet portföyümüzü geliştireceğiz” diyen Türk Telekom Dijital Ödeme Sistemleri Direktörü Zeynep Bosna, yeni nesil ödeme hizmetleri sunmayı ve üye işyeri ağını genişleterek finansal teknolojiler alanında öncü kuruluşlardan biri olmayı hedeflediklerini dile getirdi.
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